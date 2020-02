De local, River no puede dormirse otra siesta hoy

El encuentro se jugará a partir de las 17.35 en el Monumental, será controlado por el árbitro Néstor Pitana e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium. River viene de ganarle como visitante a Godoy Cruz por 1 a 0 y quiere sumar de a tres para seguir dependiendo de sí mismo. Gallardo no haría cambios y pondría a los mismos once que comenzaron disputando el partido en Mendoza. En tanto, si bien el elenco de Núñez no sumó refuerzos para la temporada, sí logró extender los contratos de jugadores que son importantes en el esquema de Gallardo, como el de Enzo Pérez.

El mediocampista firmó su nuevo contrato con la entidad hasta junio de 2023.

"No me animaría a decir que el campeonato está resuelto. Sería faltarles el respeto a los rivales. De visitante ganamos, tenemos que hacerlo ante nuestra gente".