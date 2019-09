De mal en peor: Sol Pérez denunció que le pusieron remolachas en su silla para manchar su cola

Embed

“Me levanté varias veces para saludar a quienes iban ganando las ternas. Había un plato que tenía remolachas, entre lo que se sirvió para comer. En un momento me levanto y la productora me avisa que tenía manchado en la cola, había dos remolachas en mi silla y yo me había sentado arriba. No entendía nada porque yo no había comido remolachas", explicó la blonda en Involucrados.

"Parecía que me había manchado con menstruación. Esperé hasta la última terna de mi mesa para que no me enfoquen las cámaras y no me levanté más de la silla. Después me fui rápido para que nadie me viera ni me sacaran fotos. Quería irme, no quería que piensen que me había manchado, que me vean como sucia. El vestido lo tengo que devolver", señaló Pérez. A lo que Mariano Iúdica, notablemente indignado, agregó: "Hay que ser maldito para ponerle una remolacha en el asiento, habría que pedir las cámaras al hotel para saber quién lo hizo. Eso le arruina la noche a una mujer".

En tanto, sobre el momento en el que casi se queda desnuda, luego de que Fabián Medina Flores le corriera su vestido, la ex chica del clima declaró: "Me sorprendió todo lo que pasó. Lo del vestido no creo que haya sido a propósito, me dio la sensación que Medina Flores lo hizo sin querer, igual no me preocupa mucho".

