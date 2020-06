De Neuquén a Europa: dos cracks locales, rivales a 12 mil kilómetros

Uno, Castro porque su equipo, el Xanthi perdió 1 a 0 y complicó su situación por la permanencia. El ex Unión de Santa Fe, que supo relegar al banco de suplentes al delantero de Boca Franco Soldano (por el que hoy Russo pide a gritos su continuidad en el xeneize), ingresó en el complemento pero no pudo cambiar la historia desfavorable.

El otro, Torres, porque acostumbrado a ser figura del Volos, con goles que recorrieron el mundo y fueron comparados con los de Messi, esta vez no le tocó entrar pues hace poco se reintegró a los entrenamientos con el grupo y se retiró con un dejo de amargura. Ello no impidió un fuerte abrazo entre los talentos locales en la zona de vestuarios, allí donde el año pasado intercambiaron las camisetas como muestra la foto que ilustra este tema.

El "debut" y los protocolos

"Con Joaco estuvimos charlando, siempre es lindo verlo. Y también es linda la vuelta del fútbol, perdimos pero nos sirve de preparación para otra final que tenemos el próximo fin de semana en nuestro objetivo. La Superliga volvió la semana pasada pero en nuestro caso fue el primer partido porque nuestro encuentro se había cancelado el otro día. Se siente la inactividad pero en el balance bastante bien", expresó a LM Neuquén Castro.

Respecto al contexto particular y los protocolos por la pandemia, indicó: "Hay cierto distanciamiento con los jugadores, sobre todo en el banco. Tenés que estar con tapabocas. Es un poco raro, sin gente, con menos prensa, pero hay que ajustarse a los protocolos como corresponde".

El conflicto, los rumores de Newell's y su futuro



Joaco fue uno de los que mostró su descontento por la brusca reducción del salario que impuso el Volos en medio de la crisis por el coronavirus. Ello le costó entrenarse casi un mes separado del plantel. Y como se sumó a la par del resto hace poco y resolvió desvincularse de la entidad en breve, perdió terreno. "Arreglé no renovar el préstamo que vence el 30 de Junio (su pase es de La Lepra). De Newell's no me llamó nadie pero una posibilidad es volver a la Argentina, si me toca regresar a Rosario, con muchas ganas", explicó el talentoso volante.

"Con Mati (por Castro) tenemos una gran relación. Nos saludamos, hablamos de nuestras cosas. Con él se formó una linda amistad. Estar lejos de la familia y enfrentarse a un neuquino tan lejos de casa, en una Liga griega no es cosa que pase todos los días", destacó.

Por último, la Joyita también se refirió a las medidas anti Covid-19. "El protocolo está bien como medida de seguridad, no se podía volver como si no hubiera pasado nada. Lo que sí es un poco raro que en el banco de suplentes tengas que estar a un metro de tu compañero cuando en los entrenamientos estás pegado... Se entiende, por la situación y se utiliza para dar un ejemplo y concientizar", resumió quien en las próximas semanas regresará a su querida provincia para "despejarme tras un año duro y escuchar ofertas".

Del Naranja a Grecia. De Neuquén a Europa. Embajadores.

