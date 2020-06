Iñaki "Deberíamos poder entrenar como los demás"

En el medio acuático donde se mueve con naturalidad desde que abrazó la natación a los ocho años, el Pehuén de Oro 2019, siente estos días que recuperó algo de la normalidad cotidiana. Esa que lo llevó a fuerza de perseverancia y talento a ganarse un lugar en la Selección Argentina alcanzando el año pasado sus mejores logros, con siete medallas (una de oro y seis de plata en los Juegos Parapanamericanos de Lima y también en el Mundial de Paranatación que se disputó en Londres (se trajo bronce).

De vuelta a los entrenamientos tras la apertura de los natatorios en Neuquén aseguró que continúa con la cabeza puesta en los Paralímpicos de Tokio que se trasladaron al año próximo. La ilusión sigue intacta aseguró.

“Volver a poder nadar fue una gran noticia que me alegro y me emocionó mucho”, dijo Iñaki quien apreció en vivo y en directo la gravedad de la expansión del COVID-19 ya que estaba en el norte de Italia cuando aún no había sido declarada la pandemia. Apenas llegó a Lignano Sabbiadoro -hacia donde había viajado con la selección para competir en la segunda fecha de la Liga Mundial- se tuvo que volver por las barreras que ya se empezaban a poner en el mundo.

Tras ese regreso abrupto sobre fines de febrero y decretarse la cuarentena nacional días después, como muchos deportistas, se vio obligado a trabajar en su propio hogar. Con la dificultad añadida que para los nadadores significa entrenar fuera del agua. Si bien en su casa cuenta con una pileta familiar y, aprovechó los últimos días de calor para entrenar, luego debió suspender todo por el frío. Además es muy distinto moverse en una pileta de seis metros que en una de 25 y calefaccionada.

“Los trabajos que estoy haciendo ahora consisten más en recuperar la técnica y la sensibilidad al agua que buscar marcas”, señaló agradecido que dos clubes de Neuquén le abrieron las puertas.

Cabe recordar que Iñaki Basiloff entrena en el club Cipolletti pero los natatorios en la vecina provincia de Río Negro no están habilitadas aún.

Y si de habilitaciones se trata le cayó muy mal la demora que está teniendo el Gobierno Nacional para autorizar al deporte adaptado a volver a los entrenamientos. Habilitación que, por el contrario, ya disponen desde la semana pasada los deportistas olímpicos.

“Yo creo que debemos tener los mismos derechos que los deportistas convencionales porque nosotros hacemos el mismo esfuerzo que ellos”, recalcó el joven neuquino.

En las últimas horas, el Comité de Atletas Paralímpicos (COPAR) en una nota que lleva la firma de su presidente Carlos Alberto Rodríguez salió a repudiar la exclusión de sus deportistas de la medida de excepción (avalada por el Ministerio de Turismo y Deportes) para cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se le otorgó a los atletas convencionales que tengan marcas olímpicas -ó estén en búsqueda de ellas- para los postergados Juegos de Tokio y advirtieron que denunciarán el hecho ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires.

"También somos deportistas clasificados para Tokio"

Al tanto de la situación Iñaki avaló lo expresado en el comunicado que se difundió por las redes sociales. “Es que tenemos razón porque también somos deportistas clasificados para Tokio y deberíamos poder entrenar como lo hacen los demás”, recalcó.

En este sentido consultado sobre si se siente discriminado, señaló: “en parte sí porque el hecho de que tengamos una discapacidad no significa que no podamos entrenar”, afirmó.

Tras un cierre fantástico de año con la distinción del Pehuén de Plata como el mejor de su disciplina y broche con el oro por ser el mejor de la temporada, Iñaki se preparaba para un 2020 con la gran ilusión de llegar a Tokio en la categoría S7 (discapacidad motora) con la marca que ya tenía en los 400 metros libres (lograda en un torneo en Brasil) pero el parate lo obligó a cambiar los planes.

“Por suerte tuve la posibilidad de entrenar en casa y no perdí mucho. Lo que más perdí fue la sensibilidad y técnica al nadar”, contó.

En el club Santafesino entrena los días lunes, miércoles y viernes; martes y jueves lo hace en YPF Terra.

“Por ahora entreno solo sin que nadie que me guíe, pero Jorge (García) mi entrenador siempre me manda los trabajos por mensaje para que yo los pueda hacer”, describió.

Sobre como sobrellevó la cuarentena contó: “al principio me agarró un bajón. Luego lo pude llevar mejor y antes de volver a entrenar decaí de nuevo. Pero con la vuelta a la pileta ya estamos pensando nuevamente en Tokio. Sin bien teníamos los tiempos, al postergarse el torneo tendremos que revalidarlos. Mis objetivos siguen siendo bajar siempre mis tiempos, poder estar en los Juegos y, si se puede, llegar a una medalla olímpica”.

