"Ella está viviendo a su manera y yo a la mía. Estoy esperando que se acomoden las cosas. Mi relación con las nenas trascendió la pareja. Mi deseo profundo es que me deje ser parte de las nenas. Es un placer a mi corazón. Ella lo tiene que decidir", dijo en diálogo con Radio Mitre.

"Siempre fui transparente y sincero. Tuvimos una relación muy sana, desde hace dos años. La vida se maneja con la verdad. Para mentir hay que tener memoria y yo no la tengo. Estoy tranquilo interiormente pero deseo profundamente que vuelva a ser esa Cinthia feliz", agregó, ante de referirse a su vuelta a Bailando.

"Por ahora no pasó de una broma en un programa. Todavía no me llamó nadie para estar en el programa de Marcelo. Si me llaman diría que sí, pero me gustaría estar con una pareja que transmita amor y respeto. Yo tengo que respetar a Cinthia, por eso no estaría con Luciana Salazar, a ella le haría mal", concluyó.

