De poco hombre

Ante los minutos que estuvo en Showmatch frente a la bailarina, Vigna comenzó diciendo que estaba “todo bien”. “No me genera un pensamiento de ‘che, voy o no voy’ por Laura”, comenzó manifestado la ex campeona del “Bailando”.

Sobre el duro cruce que tuvo la última vez con la pareja de Cabré, Flor expresó: “Tengo que concentrarme en mi laburo. Si pierdo energía en la gente que por ahí no piensa igual que vos, o que te quiere detener, es un gastadero de energía”.

P24-F01-B-nicolas-cabre.jpg

Dura

En cuanto a cómo quedó su relación con Cabré luego del escándalo, la actriz explicó: “Súper profesional. La verdad es que estoy muy agradecida con Pol-ka, me dieron laburo. Estudio desde los 11 años para este protagónico y por suerte está lindo el personaje y la gente lo acompañó un montón”.

Luego fue más picante y agregó: “A mí no me gustó su actitud como hombre. No sé quién miente. Si Lau o no sé. Lo único que quiero es hacer mi laburo. Por suerte todo el elenco sabe la verdad”.

Ante la pregunta del cronista del programa de Marcelo Polino si había quedado todo mal, la actriz fue categórica: “No, porque a mí no me importa. Porque, por suerte, todos mis compañeros están de mi lado, el elenco está perfecto. El público quiere al personaje, no es que me bajó el rol. Yo estaba preocupada porque pensaba ‘uy, ahora me van a bajar todo’ y no. Me hicieron quilombo, sobreviví y hasta me hice más fuerte. Así que no pasa nada”.