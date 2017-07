De Vido: debate sí, pero votos para echarlo no

Ayer hasta Mauricio Macri opinó sobre el debate de hoy al afirmar que “hay que ver quiénes son los que están comprometidos con el fin de la impunidad y quiénes están a favor”. La coalición oficialista, junto con el massismo, el bloque justicialista y otras bancadas suman alrededor de 150 votos, pero ese número no alcanzará para reunir los dos tercios de los diputados presentes, dado que se estima que participarán casi todos los integrantes del cuerpo. Además, la defensa del ex ministro de Planificación tiene asegurado el respaldo de al menos 80 legisladores, ya que se estima estarán presentes para rechazar su expulsión los 70 kirchneristas, cinco del Movimiento Evita y seis del Frente Cívico de Santiago del Estero. De todos modos, las ausencias tendrán un rol esencial porque podrían faltar varios diputados del bloque Justicialista, de Diego Bossio, y de otras bancadas que no quieren expulsar a De Vido, como los misioneros que responden a Maurice Closs. En tanto, legisladores de izquierda anunciaron que se van a abstener.