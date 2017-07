De Vido negó sus amenazas contra el macrismo

Buenos Aires

El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido desmintió haber aludido a la entrega de información comercial vinculada al macrismo y solicitó al fiscal federal Carlos Rívolo que investigue si lo publicado en la prensa al respecto se trató de una “operación” en su contra. El actual diputado nacional y ex funcionario del kirchnerismo respondió por escrito a un oficio enviado por Rívolo para que ratificase o no la frase que se le atribuyó, en la que supuestamente amenazaba con brindar información sobre presuntos vínculos entre los detenidos ex funcionarios Ricardo Jaime y José López, y los empresarios Franco Macri y Nicolás Caputo (padre y amigo íntimo del presidente de la Nación), según informaron fuentes judiciales.