De Vido no podrá seguir evitando que se lo vea esposado

El ex ministro detenido debe ir al juicio por la tragedia de Once.

El ex ministro detenido debe ir al juicio por la tragedia de Once.

Capital federal.- Finalmente Julio De Vido no podrá evitar que se lo vea esposado, como evitó que se le fotografiara o filmara durante su detención del miércoles pasado. Esto es porque la Justicia requirió que el ex ministro sea trasladado desde la prisión para afrontar la próxima audiencia por el juicio oral que se lleva adelante por la tragedia de Once. El proceso es público y se transmite a través de Youtube por el Centro de Información Judicial.