De Vido perdería hoy sus fueros

Así, el dictamen quedó en condiciones de ser debatido hoy en una sesión que comenzará a las 11:30. Para concretar el desafuero, Cambiemos y quienes acompañan la iniciativa deben reunir las dos terceras partes de los diputados presentes en el recinto al momento de la votación (como máximo 172, en caso de que haya asistencia perfecta). ¿Quiénes no firmaron el dictamen? Los nueve diputados del Frente para la Victoria que integran la comisión, ya que no asistieron a la reunión y mandaron a Rodolfo Tahilade para pedir que se leyera una nueva nota de De Vido, enviada ayer a la tarde a la Cámara. Tampoco se expidió el representante del Movimiento Evita, Remo Carlotto, aunque esa bancada optaría hoy por la abstención o la ausencia, según anticiparon fuentes cercanas a ese espacio.

La reunión de comisión duró poco más de dos horas y la macrista Silvia Lospenatto justificó la posición de su interbloque al afirmar que “pese a que De Vido dijo que siempre estaba a disposición de la Justicia, en la primera oportunidad que se lo requirió se amparó en sus fueros y tuvo que pasar un mes para habilitar el pedido de allanamiento desde Diputados. Me da tristeza, me sigue doliendo que algunos no hayan tenido la valentía política de avanzar en ese sentido; me hubiera gustado verlo afuera de la Cámara por el motivo que oportunamente pedimos la inhabilidad, que es por su responsabilidad en la tragedia de Once”, agregó.

En tanto, la massista Graciela Camaño, dijo: “Hay dos motivos para cometer el delito de traición a la patria: uno es alzarse en armas y el otro es cometer actos de corrupción. Bajo ningún punto de vista nosotros podemos ser impedimento para que se investigue si De Vido cometió hechos de corrupción”.

El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para aprobar en el recinto el desafuero del ex ministro Julio De Vido, quien deberá ser detenido de inmediato.

Para el desafuero hace falta que lo aprueben dos tercios de los presentes al momento de votar.