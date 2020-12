Debate por el aborto: "¿No es momento de dejarnos coger en paz?"

"Es un textual de la periodista Ángela Lerena, que textualmente dice así: -hablándole a los que se oponen, que no coinciden con esta ley- 'No le parece a usted que si hace 99 años es legal el aborto en violaciones, pero aún no es legal en sexo consentido, queda claro que no se busca cuidar al embrión, sino disciplinar el deseo de la mujer. ¿No le parece a usted que es momento de dejarnos coger en paz?'", sostuvo Recalde.