"Debemos replantearnos el consumo de carne"

Este festival de comida al paso comenzó de a poco pero con mucho. El potencial que fue gestando el Centro de Formación Profesional Agropecuaria N° 2 (CFPA) durante todo este tiempo explotó.

MANDUCA que ya va por su 5ta edición es una feria hecha en el mismo corazón productivo que es en definitiva el cimiento de semejante movida.

Quienes asistan a esta versión primavera podrán participar de talleres, clases de cocina saludable y disfrutar de cocineros regionales, puestos de comida, mercado de productos artesanales y música en vivo. Además habrá para niñas y niños un rincón infantil. Ambiente clave para que los más chicos la pasen bien y no se embolen.

A las 15 una de las atracciones será el panel de “Educación y Soberanía Alimentaria” que contará con la presencia de la periodista Soledad Barruti que llega para presentar su último libro “Mala Leche” de Editorial Planeta.

Con ella conversé a la distancia.

- ¿Qué pensás de las declaraciones de Greta Thunberg en la ONU sobre la crisis climáticas denunciando a la Argentina?

- Me parece que es súper interesante el momento que estamos viviendo. No solamente con Greta sino con un montón de adolescente, de chicas y chicos que se plantan y dicen "tengo derecho a vivir en un mundo que no esté hecho trizas por la generación que nos precede". En Argentina tenemos representantes súper interesantes en ese mismo foro como Bruno Rodríguez que habló muy claramente. El problema es global, pero cada uno de los países tiene su historia y su contexto. Así como Europa tiene su sobreuso de petróleo y su sobreuso de los recursos de todo el planeta, nosotros en nuestro país tenemos cinco siglos de saqueo, destrucción y de utilización de los recursos de bienes comunes para hacer negocios que son todos extractivos. Es como si nunca hubiera terminado la extracción. Me parece muy interesante que tengamos jóvenes con mucha lucidez en un momento en que los adultos que nos gobiernan y dirigen las empresas están tan adormecidos y estupidizados. Esta bueno que la lucidez esté en algún lugar y se comunique. Me pone muy contenta este momento.

- Uno de los hechos del año fue la intervención en un acto en la Sociedad Rural de activistas veganos que fueron reprimidos. ¿Cómo analizas el consumo de carne en nuestro país desde el sistema productivo y atravesado por tanta tradición?

- Nosotros tenemos un sistema agro alimentario que en su base tiene el petróleo, la destrucción de todo lo que existe y que básicamente reemplazó la agricultura por agronegocio y que es nuestro mayor impulso destructor en este momento. Ahora la ganadería se inserta en este esquema con un protagonismo muy particular; primero porque los campos se siembran sobre todo para darle de comer a animales, generalmente vacas porque las vacas en las composiciones de su alimentación no comen directamente lo que comen en esos campos. Las vacas perdieron su lugar en esos campos y fueron confinadas a lugares o sistemas de producción que son muchísimo más tóxicos. Hay sistemas de producción que son regenerativos, que resultan en sistemas más sanos para la tierra. Son muy pocos y no dan la cantidad de carne que demanda este sistema alimentario que termina en dietas que son demenciales. hay gente que come carne todos los días, se habla mucho de carne porque las vacas son emisoras directas de gases de efecto invernadero y porque ese sistema productivo de feedlot no absorbe nada y se extiende la producción de carne a lugares donde los herbívoros rumiantes no tienen nada que ver destruyendo espacios naturales. Venimos de ver la destrucción del amazonas para abrirles campos a las vacas, campos en la selva y si pudiéramos irnos al norte de nuestro país veríamos lo mismo en Chaco que es un poco lo que yo conté en “Malcomidos” la verdad es que es terrible. o nos replanteamos también el consumo y la dieta que se impone al mundo donde lo que se nos vende como barato es carísimo o estamos solamente sirviéndonos a la mesa nuestro propio colapso. No creo que el veganismo sea la única solución ni la única respuesta . creo que se puede tener una alimentación basada en productos locales, en productos de agricultura familiar y campesina y que sea saludable para todos socialmente también. Lo que celebro de este despertar vegano de muchos jóvenes es la empatía y la necesidad de hacer algo. El cambio es colectivo pero debe empezar por uno.

- ¿Las cocineras y los cocineros célebres y famosos de nuestro país están haciendo lo suficiente para poner el tema alimentario y ambiental en agenda?

No, para nada. Hay un puñado de cocineras y cocineros conscientes. Es un sálvese quien pueda. Nosotros en Argentina vamos a tener un festival internacional de gastronomía que se llama 50 Best donde se premian a los mejores restaurante de Latinoamérica en el medio de una emergencia alimentaria, donde la gente está teniendo hambre. Si yo fuese parte del colectivo de cocineras y cocineros abrazaría realmente a mi colectivo como para generar soluciones al hambre, para generar respuestas a esto y por supuesto para plantear dentro del sistema alimentario como podemos generar uno que sirva para generar y no este que está sirviendo para destruir. Hay algunos cocineros por supuesto, siempre hay profesionales que son más conscientes y más atentos pero no hay un colectivo que esté accionando con la claridad con la que nos está haciendo falta a todos.

- ¿Cómo será tu presentación del sábado en MANDUCA?

- Las expectativas son muchas porque la gente de ahí labura con un montón de seriedad y de compromiso. Todo lo que me pasan con información me parece maravilloso. Me encanta que se den estas cosas en el país y poder salir un poco de Buenos Aires. Las cosas suceden en el interior. Tengo ganas de estar ahí, encontrarme con lectores y lectoras que no accedieron a mi último libro porque llegaron muy pocos a Neuquén, así que me voy cargada de libros.

- Portugal acaba de prohibir la publicidad en cereales y en galletas para niños cuestionando el consumo de azúcar. ¿Cómo ves la legislación argentina en relación a este tema?

- Vamos a tener que hacer algo porque somos el único país de la región que se está quedando sin debate. Para eso hace falta que todos nos comprometamos y exijamos. En nuestro país no tenemos derechos ni legislaciones en relación a saber cuanta azúcar le ponen a nuestros alimentos, estamos muy en desigualdad de condiciones con respecto a otros y tenemos una crisis de salud pública muy grande que afecta cada vez a más personas sobre todo a los más chicos y que después nos va a costar carísimo.

Esta “5ta Edición del Manduca. Festival de comidas caseras al paso” se llevará a cabo de 10 a 17hs en el CFPA N°2, sito en Alerce y Gasparri de de San Patricio del Chañar, con entrada libre y gratuita.

