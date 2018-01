"Debo ser mala persona"

Araceli González hizo una fuerte revelación al acusar duramente a una ex pareja de “manipulador”. “A veces, la manipulación no es sólo eso, sino de un marido que ante la sociedad se muestra como un gran hombre y te manipula psicológicamente, que terminás muy enferma. Y nadie se entera. Por eso, respeto a mi hombre, que me ama y que con su amor a mí me sanó y me curó. Eso lo saben mis hijos, mi familia y la gente más cercana”, aseguró Araceli el jueves en una conmovedora entrevista con Intrusos.