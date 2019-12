La panelista de Involucrados destrozó a la ex gobernadora por su look.

Débora Plager no tuvo piedad al criticar a Vidal

María Eugenia Vidal dejó de ser gobernadora de la Provincia de Buenos Aires luego del traspaso del mando a Axel Kicillof. Pero más allá del acto de asunción, los periodistas de Involucrados posaron sus ojos en el look de la dirigente del PRO. Precisamente, Débora Plager no se apiadó y criticó duramente a la ex gobernadora.