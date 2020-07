Debut con llanto: Nacha destrozó a Lizardo Ponce y Tinelli salió a bancarlo

La segunda gala del " Cantando 2020 " estuvo signada por el mal momento que pasó en la pista el influencer Lizardo Ponce , quien luego de cantar "Nada fue un error",junto a Lucía Villar, no pudo evitar las lágrimas al escuchar a dura devolución que le hizo Nacha Guevara .

"Estás muy enfocado en tu apariencia y en tu ego, jugás con la pantalla pero no interiorizás nada de lo que hacés. Mi consejo sería: andá hacia tu mundo interior, que es rico, pero lo desperdiciás haciendo pavadas que no te sirven, como la comunicación artificial. Sos un chico joven que está en una búsqueda, y eso lo valoro", disparó. "Yo elegí divertirme y con eso me alcanza", respondió el participante.

"Me parece duro que lo expongan así. Hay gente que amarga a la gente y él la hace divertir", acotó Yanina Latorre, que dijo presente en el estudio junto a su hija Lola y el instagramer Martín Cirio para apoyar a Lizardo.

"Hice lo que pude, soy lo que está acá y voy a intentar mejorar. Si quieren escuchar gente que canta bien, que vayan a Spotify", desafió Ponce con lágrimas en los ojos.

Aunque los puntuó de la misma forma que Nacha, Karina "La Princesita" trató de ser más contemplativa con Lizardo. "A partir de hoy voy a poner notas bajitas. Me quiero enfocar en algo positivo: tenía muy pocas expectativas en vos y afinaste. No sos cantante. Lo que dice Nacha está bien, pero quiero destacar la voz de Lucía, que es hermosa, me hizo acordar a la de Soraya", manifestó.

A pesar del bajo puntaje, Ángel De Brito y Laurita Fernández contaron que Marcelo Tinellí había expresado en Twitter su apoyo al influencer.

Luego, Pepito Cibrián, quien los calificó con un 6, expresó: "Tenés una personalidad que te va a hacer triunfar. No te puedo juzgar como cantante, porque no cantás. Tenemos a una chica que canta tan estupendamente y a un señor que no canta, pero la atención está puesta en él, y eso es importante. Vos sos un protagonista, pero le tenés que hacer caso a Nacha".

Para finalizar, Moria Casán, la dueña del voto secreto durante esta primera ronda, indicó: "Me llamó la atención que afinara Lizardo. Ustedes tienen más prejuicio que nosotros. Demasiado se los mima. Son chicos y son jóvenes, pero están en un certamen. A mí no me desagradó". En total, consiguieron 14 puntos, una de las calificaciones más bajas de la ronda.