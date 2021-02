"Decime tontita que me excita": el mensaje de Luli Salazar a un diputado

"Los políticos han naturalizado tanto utilizar el poder para su beneficio, que no deben entender la indignación generalizada. Piensan que abusar de sus privilegios es la norma. No ven nada malo en el trafico de influencias, y si esta mal, tampoco les importa", arrancó diciendo Luli en Twitter.

"Cada vez se conocen mas nombres que no tienen ningún tipo de justificación para estar vacunados, y apenas es la punta del iceberg. La justicia debe llegar hasta las ultimas consecuencias. Juegan con la vida de millones de personas en medio de una pandemia. Gravísimo", sentenció la panelista de Polémica en el bar en un segundo posteo.

"Me dicen que con mucha inteligencia un país muy poderoso le esta pasando facturita al gobierno", agregó en otro tuit que fue contestado por Iglesias en forma agresiva.

"Si era con mucha inteligencia, no te preocupes. No hablaban de vos, Luciana @lulipop07", escribió el legislador.

"Como te calientan mis tweets Fernandito. Que me subestime un diputado tan mediocre como vos es un halago. Decime tontita que me excita", replicó Salazar.

"Puede ser. Es lo único que me calienta de vos. Y tampoco son tuyos", le respondió Iglesias. "Eso dame mas y mas, vos podes si si siiiiiii. Como no serían tuyos los viajes al exterior a los que te autoinvitas con fondos del congreso. Esto me esta excitando mucho!! Siiiii dame tetotaaas", tuiteó Luciana haciendo alusión a la célebre sesión de fotos que protagonizo años atrás en la que le decían eso para que posara.

