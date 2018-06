Con ello, intentarán comprobar que la chica y Fernando no tenían un vínculo estable y, así, tirar por tierra la acusación de homicidio doblemente calificado por relación de pareja.

"Rafael es diez mil veces mejor que vos”. Esas fueron palabras que, según la última declaración de Nahir, desataron la pelea que mantuvo con Pastorizzo el mismo día que lo asesinara de dos disparos la madrugada del 29 de diciembre.

La noche del domingo 24 de enero, Nahir hizo una previa con tres amigas: Guillermina, Luciana y Sol Martínez. Esta última ya declaró en el juicio y puso en jaque la defensa de Galarza.

La noche siguió en el boliche Bikini, ubicado sobre la costanera de Gualeguaychú. Cerca de las dos y media de la mañana, Nahir y Fernando protagonizaron una fuerte pelea pública. ¿El motivo? “Nahir y Rafael se besaron”, aportó Sol.

En efecto, según la versión de Nahir, Fernando la increpó luego de verla “con otro”. “Los vi discutiendo, pero nunca lo vi a Fernando golpearla. Ella lo agarraba de los brazos y él del hombro. Me metí para separarlos y le pegué una trompada en el ojo derecho a Fernando. Le dije: ‘Nunca más le pegues a una mujer’; porque Nahir nos había dicho esa noche que la había golpeado. Él se puso a llorar y a gritar. Me dijo que nunca le había pegado a una mujer y que no lo haría porque de chico había sufrido violencia”, relató Sol.

“Nahir era de tener muchas relaciones, aunque Fernando era el chico al que llevaba a la casa. Sé que se veía con otros, aunque iba y venía con Fernando. El año pasado salió tres meses con uno de sus profesores de la facultad. También estuvo con Joaquín O.De hecho ella me contó que tuvo un atraso en octubre y que si estaba embarazada era de él”, reconstruyó Sol.

Rafael, que cumplió 19 años el dos de febrero, venía manteniendo encuentros casuales con Nahir desde hacía tres meses. El joven vive en Gualeguaychú y estudia Profesorado de Educación Física en la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

La jornada de mañana también será importante porque declarará una testigo protegida que asegura que Pastorizzo golpeaba a Nahir.

La mujer es una vecina de Galarza y asegurará que Fernando llevaba el arma homicida la noche del crimen.

Con este relato, la defensa buscará demostrar que la acusada era víctima de violencia de género y que actuó en defensa personal.

Por último, en la audiencia dará su testimonio el perito de Gendarmería que analizó los teléfonos de ambos y descubrió audios, fotos y textos. Según los primeros peritajes, una conversación de Fernando con sus amigos en la que contó que Nahir lo había atacado en reiteradas oportunidades.

mensajes.jpg

