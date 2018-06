Antes del inicio del proceso judicial, Nahir le planteó su preocupación al abogado, José Ostolaza. "Si me condenan a perpetua, ¿a qué edad podría salir en libertad?", preguntó. El defensor no le mintió: "A los 44. Pero al aplicarse la libertad condicional te irías ocho años antes".

Al escuchar la respuesta, y según le afirmaron allegados a Infobae, la joven se quebró y comenzó a llorar. El panorama podría ser todavía peor: esa pena sería por homicidio simple, aunque si la sentencian a perpetua podría cumplir hasta 35 años presa y volvería a la libertad a los 54 años.

"Le decimos que no piense en eso, que trate de concentrar la energía en afrontar esta etapa. Se ha dicho que es fría, que sonríe, que es psicópata, que se peina. Es una chica de 19 años que está sufriendo y se siente arrepentida. Lloró varias veces. En ese llanto le vienen imágenes de lo que pasó aquella noche", argumentó Ostolaza.

En tanto, luego de que ayer se llevara a cabo la segunda audiencia del proceso, Gustavo Pastorizzo, el papá del joven asesinado por dos balazos, reveló que recibió insultos y amenazas de parte de la ex novia de su hijo y única imputada por el crimen ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre del año pasado.

Desde su cuenta de Twitter, Pastorizzo aseguró que el cruce se habría producido durante un cuarto intermedio en el debate.

Me tuve que soportar los insultos de este "ser"..pero me indigna mas que las dos mujeres policías, ante mi queja la defiendan, y digan que nada oyeron..son tan basuras como este animal monstruoso..ayer la taparon con la gorra hoy encubriendola.. — Flecha (@Guss_010) 5 de junio de 2018

En otro tuit, el padre de la víctima compartió un posteo de una internauta que muestra una foto de Galarza en la audiencia esbozando una sonrisa. "Así es esta hija de ....", escribió indignado Pastorizzo.

La usuaria de Facebook citada por Pastorizzo compartió otra imagen de Galarza en el tribunal en la que se ve que tiene las uñas pintadas. "Esta mujer no muestra un signo de arrepentimiento, sino mas bien se encuentra tan sastifecha y segura de que lo que hizo fue correcto. No lo acepto. No acepto estos derechos", esgrime la mujer en la publicación y agrega: "Detenida desde Diciembre de 2017 en la Comisaria del Menor y la Mujer, con privilegios como peluquería, esmaltes de uña y todo su placard de ropa. Esto es una fiesta para ella. Esto no es un juicio ni nada que se le parezca, es meramente una fiesta, es su show, es su momento.#JusticiaPorFernando"

Unos días antes del inicio del juicio, el padre de Fernando hizo una acusación más grave: advirtió que Nahir quiere "verlo muerto". El posteo, que fue eliminado del perfil después, fue capturado y publicado por el sitio entrerriano diarioactualizado.com.

Por otro lado, ayer se realizó la segunda audiencia del juicio contra Galarza, en la que declararon seis amigos y una amiga de Fernando. Los siete adolescentes coincidieron en que la acusada ejercía violencia contra la víctima y hasta mostraron una foto de Fernando con la cara lastimada por una presunta pelea con Nahir tres días antes del crimen.

La imagen fue proyectada en el televisor del tribunal de Gualeguaychú en la segunda audiencia y provocó reacciones opuestas. La madre de Fernando lloró al verla. Nahir, vestida de negro, miró la foto y se mantuvo imperturbable.

Según relataron, en la mañana posterior de Navidad. Fernando fue a la casa de su amigo Juan Cabrera con un ojo hinchado porque -según contó- había sufrido una golpiza por parte de su novia Nahir y una amiga.

Tres días después Fernando fue asesinado en plena calle.

Entre otras cosas, los jóvenes también remarcaron que aunque Nahír y Fernando vivían peleados todos la reconocían como su novia y que ella a veces se lo llevaba del grupo de amigos "como si se lo apropiara". Uno de los adolescentes señaló que la víctima no sabía ni cómo agarrar un arma.

El relato más importante fue el de Juan Cabrera ya que no sólo tomó la foto y era muy amigo de Fernando, sino que también es primo hermano de Nahir.

Al tanto de eso, uno de los jueces le avisó que podía desistir de declarar, pero el chico insistió en hacerlo. Juan entonces contó que él fue el primero en ver a Fernando luego de esa supuesta pelea del 26 de diciembre: lo halló a la salida de un boliche, lastimado: “Lo primero que pensé fue que unos tipos le habían pegado para robarle”.

Ahí, dice, Fernando le contó que en realidad Nahir lo había llevado hasta la casa de la abuela, donde junto a una amiga (Sol Martínez, según su declaración) lo metieron en la propiedad y le pegaron. Habló de golpes de puño, rasguños y dijo que hasta le pegaron la cabeza contra el piso: “Enojado llamé a Nahir, me contestó riéndose y me dijo que, si Fernando contaba lo que había pasado, ella se iba a hacer la víctima y que diría que él le pegó”.

Ni los fiscales, abogados querellantes y de la defensa consultaron a los testigos si sabían por qué Fernando no se defendió ante esos ataques. Uno de los abogados de la joven acusó a Cabrera de falso testimonio ante la diferencia en el relato que había hecho en sede judicial el día que murió Pastorizzo.

La tercera audiencia será este jueves desde las 8.30. Para esta jornada se espera escuchar el testimonio de los profesionales en criminalística, investigaciones y otra cantidad de testigos como la amiga de Nahir Galarza que fue señalada por los testigos de ser quien agredió a Fernando Pastorizzo la madrugada de Navidad.

