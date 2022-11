Defendió a una compañera de un robo y lo mataron a puñaladas

En ese momento, los atacantes apuñalaron al joven al menos cinco veces y escaparon, mientras que Ruidia fue trasladado de urgencia a la Unidad de Pronta Atención de Wilde, donde recibió las primeras atenciones. Luego fue trasladado al Hospital Finochietto de Avellaneda, donde falleció.

Milagros, la compañera que fue asaltada junto con “Tomi” -como lo apodaban en el colegio-, contó que esa noche salieron a las 21.45 del colegio y se tomaron la línea 17. “Estuvimos charlando normalmente hasta la terminal. Después nos teníamos que separar, pero él me dijo que me acompañaba. Yo le dije ‘no, no hace falta que me acompañes, andá para tu casa, cuando llegues me avisás’.

Él insistió y decidimos que me acompañará”, relató. “Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo la verdad que estoy mal, estoy destrozada por Tomi, me gustaría estar yo en el lugar de él...daría yo mi vida por él”, agregó Milagros. “La verdad que nunca me voy a olvidar, me tatué su nombre para acordarme siempre de él, nunca voy a abandonar a la familia ni los amigos”, concluyó la estudiante.

Famliares y amigos de Tomi no salen de su estupor. En redes sociales, uno de los mensajes publicados por los amigos rezaba: “¡Sólo pedimos justicia! Tomás no murió, a Tomás lo mataron”. Y en otro expresaron que “hoy tocó despedirte y no sólo dejás a tu familia y amigos, dejás a todo el barrio Santa María y algunos más con un vacío inmenso, Tomy. El gran corazón y personalidad que tenías se reflejó en todo el barrio. Te vamos a extrañar siempre y nunca te vamos a olvidar. No vamos a parar hasta que se haga justicia por lo que hicieron. Siempre presente, Tomás Ruidia”.