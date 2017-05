Definen quién sigue en carrera para defensor

Neuquén.- Tras casi un mes sin novedades, los concejales se pusieron de acuerdo ayer para avanzar con la elección del nuevo defensor del Pueblo. El próximo lunes se conocerá la lista de candidatos con más chances de conseguir el puesto, y entre el 15 y el 22 de junio, votarán al ganador en sesión. Hasta ahora, el argumento para no difundir el orden de mérito de los candidatos era que no había acuerdos mínimos entre las principales fuerzas del Deliberante y no querían repetir el fracaso de la elección del síndico municipal, que quedó desierta.