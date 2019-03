Dejó el feminismo

Su paso por la cárcel, donde la encerraron tras ser acusada falsamente por abuso de menores, y el desprecio de varias de sus colegas por la gran mancha que en su momento hundió su carrera la motivaron a cambiar de opinión. “Recuerdo que cuando era niña pensaba que las mujeres éramos superiores a los hombres, pero la vida me hizo tragarme mis palabras. Cuando me pasó lo que me pasó, aprendí que todos los seres humanos podemos ser grandes e infames. Ahora soy humanista”, declaró. A pesar de no considerarse feminista, indicó que seguirá luchando para que todas alcen su voz y así lograr un cambio en la sociedad: “El corazón no es femenino o masculino. Es débil ante alguien que sabe manipularlo”.