Del Moro adelantó la gran sorpresa que se viene en Masterchef

Claudia Villafañe se ausentó varios días de las grabaciones del ciclo Masterchef Celebrity por la muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre . De regreso a las grabaciones, Santiago del Moro, el conductor del reality, reveló una gran sorpresa que se viene la próxima semana, que tiene como protagonista a la ex esposa del ex futbolista.

En una entrevista con Intrusos, Santiago adelantó cómo será el regreso de la participante al programa que fue grabado hace poco menos de un mes: "Ella faltó a dos grabaciones y fue muy emotiva su vuelta. Creo que la vuelta de Claudia se ve la semana que viene. No se habló mucho del tema cuando ella regresó, se respetaron sus tiempos. En un momento no se sabía si ella iba a volver o no, finalmente ella decidió, con los días, agarró el teléfono y dijo: vuelvo".