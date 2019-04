Ostentando la tarifa más cara de la tevé argenta ($80.000 el segundo de publicidad), junto a Mi vida eres tú, Campanas en la noche y ATAV, Santiago del Moro se tomó unos minutos al inicio de su programa para hablar de su nueva faceta que contrasta con su último trabajo televisivo en el ciclo político de opinión, Intratables.

"Quiero agradecerles a todos los que me preguntaban cuándo y cómo iba a volver. Espero que me sigan acompañando es este programa que es gigante , un programa que te puede cambiar la vida, que me está cambiando la vida a mi", expresó.

"Miren qué pedazo de formato voy a hacer, un formato internacional. El programa de preguntas y respuestas que más dinero ha entregado en el mundo, que en más países se ha hecho, el más exitoso. Esperemos hacerle honor aquí en nuestro país", dijo sobre el proyecto que nació en el el Reino Unido en 1998, que tuvo su versión argentina 18 años atrás, con Julián Weich, por el entonces llamado Canal 13 y en el que se basó la famosa y oscarizada película Slumdog millionaire en 2008.

"Sé que estamos viviendo un momento difícil así que noche a noche, en esta pantalla tan familiar, intentaremos brindarles lo mejor", dio el conductor, haciendo referencia a la crisis que está atravesando el país, antes de explicar las reglas del juego.

Cada participante va acumulando un pozo cada vez mayor a medida que va respondiendo las preguntas. Por supuesto, cuenta con diferentes "comodines" que puede ir utilizando a medida que avanza el juego. Uno de ellos es el "50/50", en el que se suprimen dos de las cuatro opciones del multiple choice; otro es la ayuda de los integrantes del público, quienes votan por la respuesta que les parece más acertada; y el tercer comodín es la opinión de la persona que acompaña al concursante.

En el envío de ayer, concursaron tres personas, que contaron sus hisotorias y los motivos por los cuales llegaron al certamen. Cada uno se llevó un pozo de 70 mil pesos, 130 mil y 30 mil pesos.

Pese al buen debut, en las redes el ex conductor de C5N, Roberto Navarro, lanzó un tuir lapidario contra Del Moro, a quien acuso de generar odio, y varios internautas se subieron a la movida.

Otros manifestaron que el programa estaba demasiado guionado y sobreactuado.

