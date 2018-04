Del Moro puso en duda la continuidad de Intratables

“No sé hasta cuándo voy a hacer ese programa, así tal cual lo conocemos”, comenzó diciendo el periodista, y continuó: “Siento que todo el tiempo estamos discutiendo cosas viejas. Todo el tiempo en este país se están discutiendo los años 70, no salimos de 1976 todavía. Y pienso que Alemania pudo con cosas tan graves como las nuestras, y tantos otros países pudieron sortearlo sin olvidar que tuvieron momentos muy negros de la historia. Nosotros no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Esta cosa de estar todos peleados, de no escucharse, no nos lleva a un objetivo en común, que es salir adelante”, profundizó Del Moro.

Inmediatamente, Majul le consultó si estaba informando que el ciclo dejaría de emitirse, a lo que él respondió: “Intratables seguro seguirá por el resto de los días. En este país siempre va a haber tela para cortar. Pero no sé si con este formato”.