Del Moro se estira y Tinelli cambia para pelear el rating

Flojo: el segmento genios de la argentina no midió bien la semana pasada y por eso tendrá descanso

El jueves pondrá al aire el duelo y la primera eliminación del “Súper Bailando” y le quita ese día a “Genios de la Argentina”, que solo se emitirá el viernes (saldrá desde San Juan el jueves 23 y viernes 24). El cambio es también porque Telefe decidió estirar el programa de entretenimientos ya que mañana finaliza Campanas en la noche.

Además, adelantó: “Vamos a hacer un nuevo especial de humor el lunes 27 de mayo, a pedido del público. Nos piden uno por semana”. Ángel de Brito le preguntó a Tinelli: “¿Tenemos libre el 27? ¿Puedo meter viaje?”. “Estamos viendo eso. Pero esa semana vas a tener otros días para laburar. Sos bravo, Ángel”, respondió entre risas.

tinelli

“¿Ser presidente?, sería un sueño ayudar a mi país”

Obvio, entre las preguntas de sus seguidores en Instagram no faltaron las políticas, en medio de sus coqueteos en un año eleccionario. “¿Política para cuándo?”, le preguntaron. “Será cuando llegue el momento indicado. Yo estoy con muchísimas ganas de devolverle a la gente, con humildad y mucho trabajo, todo lo que me han dado en estos años. Tengo una vocación de servicio desde que nací”, contestó. Otro seguidor le preguntó: “¿Vas a presentarte a Presidente en algún momento?”. “Sería algo hermoso, un sueño poder ayudar a mi país, que amo con locura. Por ahí algún día ese momento llegará. Y si no es así, trabajaré desde mi humilde lugar para ayudar a los que menos tienen, a los que están desempleados, a los que sufren la diaria, desde mi fundación”, respondió.