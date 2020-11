Del Potro: "Mi sueño es poder estar en los Juegos Olímpicos"

"Voy a ser sincero. La verdad es que me está costando mucho volver. Se me está haciendo muy difícil pero no me voy a rendir. Mi sueño es poder estar en los Juegos Olímpicos. Amo el tenis y me niego a terminar fuera de la cancha", declaró el tandilense en una charla con ESPN. "Es una realidad que me gustaría tapar pero es lo que me pasa. Todavía me mantengo de pie por las ganas de jugar que tengo", admitió.