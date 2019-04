En diálogo con LU5, Del Prete, señaló que la firma no tiene un crecimiento genuino en las ventas desde el 2011. “No hay crecimiento en unidades genuinas. Ahora se profundizó. Es evidente que con la inflación que tenemos, desde el 2008 a la fecha, es imposible que las unidades vendidas sean las mismas porque el salario siempre va por debajo del aumento de la inflación”, agregó.

Al tiempo que indicó que el negocio está basado en la cantidad de productos vendidos, es decir en la rotación de los mismos. “Así como el año pasado perdimos plata, vamos a ver qué pasa en este. Es verdad que es el primer año en 20 que perdemos plata”, agregó.

No obstante, aseguró que no tomaron ninguna medida respecto a suspensión o desvinculación del personal. “Pero, es verdad que no estamos tomando nuevo personal, excepto por algo muy puntual”, graficó.

Por otro lado, el gerente se mostró cauto respecto al paquete de medidas que anunciará el presidente Mauricio Macri durante esta semana. Dijo que estarán "dispuestos a aceptarlo” al tiempo que cuestionó a los precios congelados por su inviabilidad.

“Los Precios Cuidados es lo más sólido porque está desde hace seis años, desde el gobierno anterior. Todavía está en la actualidad. Tenemos actualmente arriba de 200 precios cuidados”, concluyó.

