Del Sel en la mira: Pablito Ruiz no olvida el bullying

“Era una versión mía muy burlona y mi vieja lo sufría más que yo. Para mí ya pasó. Pero una de las causas por las cuales yo me mudé a México fue esa”, contó el artista en una nota con Pronto. “Además, yo había vendido un millón de copias de mi segundo disco, me mudé a México porque había más oportunidades en México de hacer más giras, saltar a Estados Unidos y hacer shows allá. Que de hecho los hice. Estuve 10 años trabajando afuera”, continuó.

A-Ruiz.png

“No era muy feliz, ridiculizaba a un nene. Él se burlaba y decía que tenía novia y no sé qué. Tendría 15 años y no tenía muy definida mi sexualidad... él daba a entender... Yo no lo pasaba bien cuando lo veía”, disparó Pablo sobre las facetas de su imitador.

Embed

“En ese momento eso era algo menor en mi vida porque vivía una vida de rockstar. No me afectaba mucho porque tenía muchas cosas más lindas que me estaban pasando y me enfocaba en lo lindo”, señaló. De hecho, en 2007 Pablito y Del Sel compartieron un sketch sin rencores con Susana Giménez en donde él afirmó: “Cuando te imitan es porque pasaste una barrera importante”, y el Midachi remató: “Hace 25 años que lo vengo imitando, ¡le debo un campo!”.

-> Pudieron hacer las paces

Con los años, Pablo Ruiz tuvo la oportunidad de decirle a Del Sel lo que había sufrido. “Fuimos al living de Susana con mi mamá y estaba él, hizo la imitación y se lo pudimos decir. Mi mamá se pudo descargar un poco, lo arreglamos ahí”, comentó el cantante. Quien aseguró que hoy todo sería deferente: “Pasó el tiempo y soy un tipo que no guarda rencor. Yo creo que hoy la gente, no le dejaría pasar algo así. Está el INADI y la realidad es otra”, cerró.