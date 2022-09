D’Elía reveló que tuvo un cruce con el líder "los Copitos"

El fundador del partido MILES y militante del kirchnerismo contó que el dueño de las máquinas para hacer copos de azúcar se topó con él apenas dos horas antes del atentado: “Uno de los imputados me insultó durante dos cuadras y media, y en la esquina de Pasco y Rivadavia me pegó una trompada delante de un montón de gente y se fue. Durante un buen rato me estuvo gritando ‘ladrón’, ‘delincuente’, que por culpa mía hacía diez años que no tenía trabajo. Un tipo que jamás vi en mi vida”.