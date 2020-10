Delincuentes amenazaron con violar a su hija si no les daban dólares

Una vez en el interior de la vivienda, los delincuentes redujeron a una niña de 11 años, y luego se dirigieron a la habitación matrimonial, donde hicieron lo mismo con sus padres. En ese momento, la menor estaba manteniendo una llamada telefónica con una amiga, la cual fue determinante en el caso, dado que los padres de la otra niña llamaron a la policía.

Según expresó Mirtha, víctima del hecho, los ladrones sólo buscaban dinero e incluso llegaron a amenazarla con violar a su hija con el objetivo de que ella entregará unos supuestos dólares guardados.

"Decían que sabían que mi esposo era policía y que teníamos dólares. No sé si confundieron con mis vecinos policías o qué, encima mi marido es grandote pero no es policía", relató y siguió diciendo, sobre uno de los malvivientes: “Uno de ellos, el más violento, mientras apuntaba a la nena en el piso me decía que si no le entregaba los dólares, iban a violar a mi hija".

“Mi hija (Juli) estaba en una videollamada con una amiga cuando entraron ellos”, insistió la mujer, quien luego no dudó en asegurar: “Eso nos salvó, porque la policía llegó rápido”. De todas formas, no dudó y subrayó: "Fueron los 10 minutos más eternos de mi vida".

Efectivamente, los oficiales se trasladaron rápidamente al lugar del robo y al escuchar las sirenas de los patrulleros, los delincuentes emprendieron su huida por el patío de la casa, llevándose consigo nada más que 300 pesos y un celular de poco valor.

Los asaltantes comenzaron a fugarse por los techos de las viviendas linderas y en un momento se encontraron con un hombre de 82 años que había trepado a la azotea al escuchar ruidos.

Los voceros dijeron que ese hombre estaba herido de un tiro en un brazo, que aparentemente él se había producido cuando salió con su propia arma al escuchar ruidos.

Al lugar llegaron efectivos de diferentes brigadas policiales de Lomas de Zamora y del Grupo Halcón, quienes detuvieron a dos de los sospechosos, uno en la calle y el restante en el patio de una casa donde intentaba ocultarse.

Los otros dos presuntos cómplices, en tanto, lograron fugarse y eran intensamente buscados, agregaron voceros oficiales.

“Tendrían que estar muertos”

En medio de un móvil con Crónica TV, la víctima del robo se enteró que los delincuentes atrapados tienen antecedentes, lo cual la indignó por completó.

“Voy a ser políticamente incorrecta… Entonces estos hijos de... tendrían que están muertos desde la primera vez que salieron a robar, porque cuando te tienen que pegar un tiro en la cabeza, no lo piensan dos veces. Al contrario, llegan al barrio, se pasan de falopa y después dice ‘me cargue a otro’. Lamentablemente la policía hace un despliegue como el que hizo hoy en mi casa y después los jueces lo dejan libres, ya sea porque son menores, porque no tienen antecedentes, porque tienen las cárceles llenas, tienen que pudrirse adentro estos hijos de puta. Porque a mí hija de 11 años le jodieron la vida. Ella hoy a la noche no va a dormir”, exclamó, con lágrimas en los ojos.

“Mi nena está asustadísima”, se lamentó con su hija Julieta al lado, y contó que la menor, durante el asalto, sólo le preguntaba si los iban a matar. “Tiene miedo de que esto vuelva a pasar, le arruinaron la vida”, finalizó.