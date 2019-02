Delpo: "Necesito más tiempo para sentirme mejor"

Al tandilense se lo vio con muestras de cansancio, también masajeándose la rodilla derecha en varias ocasiones, y fue él mismo quien admitió lo dura que resultó la vuelta. “Me costó. Lo sentí bastante. Me tocó un rival bastante sólido, que me hacía correr, y los puntos eran muy largos”, contó. “No me siento muy bien en la cancha –prosiguió-, pero creo que eso es muy normal por ahora. Espero sentirme mejor en la próxima rueda. Necesito tiempo para mejorar, para sentir confianza en mi rodilla, con mi cuerpo”, concluyó.