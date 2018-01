Delpo: "No tuve un buen día, jugué un mal tenis"

Del Potro consideró que el mayor defecto en su juego estuvo en su servicio, lo que le impidió tomar el control de los puntos y poder hacerle daño al checo, al que consideró un favorito al título si mantiene este nivel. La Torre negó que haya influido el desgaste que hizo en su encuentro de segunda ronda ante el ruso Karen Khachanov, en el que terminó agotado tras una batalla de casi cuatro horas y con 39 grados de temperatura.

“No me afectó para nada. Thomas me hizo jugar a este nivel. Su juego fue muy bueno, jugó muy bien durante todo el partido y yo no pude hacer mi juego”, afirmó Delpo que continuará ahora su temporada en Delray Beach, Acapulco, Indian Wells y Miami.

También se quedó afuera del torneo Nicolás Kicker. El de Merlo soñaba meterse por primera vez en los octavos de final de un torneo de Grand Slam, pero lo despertó el húngaro Martón Fucsovics (85) quien lo venció 6-3, 6-3 y 6-2.

"Thomas cuando está derecho no sólo me puede ganar a mí, sino a cualquiera".Juan Martín del Potro, no puso excusas.