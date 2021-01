Denuncia que su hijo fue discriminado en un natatorio de Zapala

Maximiliano tiene 13 años, nació con Síndrome de Down y “por su condición” fue rechazado de un natatorio en Zapala. “Es un acto de discriminación gigante, la dueña del gimnasio me dijo que este año no van a ser inclusivos porque no le da la gana”, se enfureció su madre, Beatriz Reyes. Y aseguró en diálogo con LMN que este jueves presentará la denuncia ante el INADI.