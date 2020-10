Denuncian que Etchevehere no hace caso al juez

El Proyecto Artigas, que encabeza Dolores Etchevehere, denunció ayer que su hermano Luis “desafía y no acata” la resolución de la justicia entrerriana, que el viernes no hizo lugar al pedido de desalojo en un predio de Entre Ríos en disputa en el marco de un juicio sucesorio entre los hermanos, y advirtió que el ex ministro “impide el ingreso y egreso” al establecimiento rural. Los tres hermanos de la familia Etchevehere (Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, junto con su madre, Leonor) permanecieron en la entrada del campo en litigo con la intención de impedir la entrada y la salida de personas de ese predio.