Denuncian que la fiscalía no avanza en causa de estafas de gitanos

La denuncia por la estafa fue radicada el 22 de febrero de 2019, días después de que Pablo viaje de Mar del Plata a Neuquén para comprar una Toyota Hilux que nunca recibió. A cambió pagó 10 mil dólares y 2500 euros. Cifra cercana $810.625 en valores de hoy.

La reunión tuvo lugar en un domicilio en la intersección de la calle Tronador y Primeros Pobladores: “Cuando llegué me di cuenta que eran gitanos y me agarró desconfianza” aseguró la víctima, consciente de las estafas que suelen realizar -también- en Mar del Plata.

“En el lugar estaba el hombre que yo había contactado con toda su familia. Su hijo mayor, su esposa y una gestora. Esta mujer me pide el DNI para hacer los papeles y me solicita que le entregue el dinero para poder realizar la transacción. Ese día hasta me invitaron a almorzar”.

Sin embargo, al otro día, los estafadores empezaron con una serie de excusas, por lo que Pablo pidió volver todo para atrás. Los gitanos no hicieron caso y solo accedieron a devolverle 5mil dólares.

Ese mismo día, 4 de febrero de 2019, la Fiscalía estaba cerrada y la policía “no me dio bola”. Desde Mar del Plata, ya que las obligaciones laborales solicitaban su presencia en la ciudad, se contactó con Walter Pinuer, quién inició la demanda. “Esa semana mi abogado fue al domicilio donde me estafaron a sacar una foto que sirva como prueba y lo persiguieron varias cuadras. Por suerte no le hicieron nada, pero le preguntaron quién era y qué quería”.

En una de las ocasiones que Pablo viajó a la ciudad por su causa, realizó una rueda de reconocimiento fotográfica, en la que no pudo identificar a ninguno de sus estafadores. Pese a eso, desde la Fiscalía de Delitos Económicos “acusaron a alguien que no había estafado a nadie, lo que entorpeció la causa”.

Hace casi un año están esperando alguna novedad de la Fiscalía, pero los llamados no llegan y, como si fuera poco, tampoco atienden las pruebas presentadas por el estafado: “Yo ya les presenté pruebas de las personas que me estafaron. De hecho, la última vez que fui (noviembre de 2019) me crucé en la fiscalía a uno de los que organizaron mi estafa. Estaba declarando por otro caso de estafa...”, añadió en tono burlón. “Así que lo dejé asentado en la fiscalía, básicamente les llevé a la puerta al culpable, pero nunca lo llamaron a declarar”.

No es la primera vez que este caso llega a LMN, en marzo del año pasado, Walter Pinuer habría dicho en diálogo con este mismo diario: “Estamos dando todo lo que se nos pide. La gente se encuentra con que la Justicia de la provincia parece que amparara el accionar delictivo de estas personas”.

Pablo sigue sin entender el accionar de la justicia neuquina: “Si bien la justicia parecía estar a la vuelta de la esquina, llevo más de tres meses sin recibir novedades de la causa. Además de ese pibe que me crucé en la fiscalía, les llevé fotos que pude conseguir en Facebook del gitano que organizó mi estafa, con el que me contacté desde un primer momento”. La respuesta que tuvo desde la Fiscalía de Delitos Económicos y la Policía fue que “lo confunden con otros gitanos”.

Ahora, la víctima, denuncia la pasividad de la fiscalía: “Tienen cajoneada mi causa y hasta saben el nombre de las personas que me estafaron”.

