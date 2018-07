Su mamá Cintia relató a LU5 que su hijo aún continúa asustado tras el episodio. "Hoy no quiso ir a la escuela y desde el miércoles no salió de la casa. Muchas cosas no las comprende, empezó a autoagredirse, le agarró una crisis", relató.

El joven fue abordado en la esquina de su casa cuando salió del estadio Ruca Che, donde entrena fútbol. Una moto con la patente pintada en la que iban dos hombres con casco paró frente a él y un hombre le sacó la mochila.

El adolescente se quedó literalmente "paralizado" ya que luego le reclamaron su campera y, para robársela, el ladrón se bajó de la moto, se la desabrochó y se la sacó, según contó Cintia. El joven, en estado de shock, se quedó llorando en el lugar hasta que un vecino lo socorrió.

La mujer dio a conocer el hecho a través de las redes sociales para "mantener en alerta" a sus vecinos y, según contó a LU5, otros casos similares se sumaron al sufrido por su hijo.

"Dos mamás contaron que 15 minutos antes le sacaron el celular a una nena y en Moritan y Belgrano habían agarrado a otro nene", aseguró.

LEÉ MÁS

Motochorro fue atrapado por vecinos tras robar

Vecinos atraparon a un motochorro que le arrebató la cartera a una mujer