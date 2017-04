Denuncian que Wagner intentó abusar de una nena

La niña es amiga de una hija de Nora González, la última pareja de Wagner, y en una visita a la casa de González en febrero, con el fin de jugar entre amigas, ocurrió el acercamiento entre el violador y la hija del hombre que ayer lo denunció.

“Ella se metió a la pileta y cuando salió para cambiarse en la habitación de uno de los chicos, entró él (Wagner). La quiso manosear, pero ella le metió una patada y pudo escapar. Fue en la casa, estando todos los chicos por ahí”, relató el padre. Pese a que escapó, la nena no contó nada, pero sus padres comenzaron a sospechar de que algo le ocurría porque la notaban extraña.

Tras ese episodio, Wagner volvió a contactar a la adolescente la última semana de marzo, cuando le envió mensajes amenazantes a través del facebook de la hija de su pareja. “No sabés las ganas que tengo de volver a tocarte”, “¿Te acordás cuando me metiste una patada y te fuiste corriendo?”, “La próxima vez te ato para que no salgas corriendo”, fue la primera tanda de mensajes amenazantes. Y siguió: “Cuando te agarre, te hago mía”, “La otra vez te salvaste, pero la próxima no te salvás”, “Te voy a hacer mía, vas a ver”, escribió el abusador. Ahí la niña le contó a su papá, quien decidió ir a la Justicia tras leer los mensajes.

El 31 de marzo quiso hacer la denuncia, pero no pudo porque la jueza estaba de viaje y los volvieron a citar para el lunes 3. El sábado 1° de abril, Micaela desapareció.

No habría actuado solo

El fiscal Ignacio Telenta, quien investiga el crimen de Micaela, dijo que Wagner pudo haber sido ayudado por otra persona. Ayer, los peritos encontraron pelos de la joven en el interior del auto del detenido.

Miles de personas en el velatorio, con el Indio Solari cantando por teléfono

Miles de personas, entre familiares, amigos, vecinos y militantes de la Juventud Evita, participaban en Concepción del Uruguay del velatorio de Micaela García. La ceremonia la encabezaron los padres de la chica asesinada en Gualeguay, Néstor “Yuyo” García y Andrea. Y a pesar de tratarse de un momento que habitualmente tiene un marco de profunda tristeza, en este caso se buscó que el clima fuese reflexivo y a tono con los gustos y el compromiso social que la joven de 21 años tenía. Uno de los puntos más emotivos fue cuando el Indio Solari se comunicó telefónicamente con los papás de quien admiraba y seguía la música de los Redonditos de Ricota. El cantante los saludó, dijo que los llamaba para “estar con ellos de alguna manera”, y luego, a pedido de la mamá de Micaela, cantó una parte de la canción “Juguetes perdidos”.