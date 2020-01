Denuncian un ataque homofóbico en un boliche de Necochea

"Acto seguido pedimos que nos den nuestras pertenencias que habían quedado en el interior del local", según consta en la denuncia policial. Tras recuperar sus cosas se dirigieron a la comisaría de la Mujer donde radicaron la denuncia y luego fueron trasladadas a la seccional tercera, donde se encuentra el cuerpo medico para la revisación que se realiza en estos casos.

Según una fuente de la investigación, en la dependencia policial también se hizo presente el propietario del local en cuestión, quien se puso a disposición de la UFI 10, a cargo de Eduardo Nuñez, que lleva una causa caratulada como "lesiones", y pidió disculpas por el accionar que pudieron haber tenido el personal de seguridad.

Por su parte, las denunciantes oriundas de Capital Federal, que se encontraban en Necochea de vacaciones por unos días, se concentraron el miércoles por la noche junto a un grupo de jóvenes para expresar repudio por los hechos de discriminación y/o homofóbicos.

Por lo denunciado, que un patovica sacó por la fuerza a una persona trans y su pareja, lo manifestantes repudiaron durante algunas horas la violencia machista que se vive en Necochea y reclamaron acciones urgentes que garanticen los derechos del colectivo LGBTIQPA+.

Inicialmente, la denuncia fue publicada en el Facebook de una de las protagonistas, quien relató: "Estando dentro del Bar Uffa/Don Ramón Bar, en un momento voy al baño, donde para ingresar hay una puerta en común y después está el ingreso al de hombres o al de mujeres. Después va mi compañere, y cuando intenta pasar la primera puerta para elegir a qué baño ir, le frena un señor y le dice: ‘el baño de hombres está abajo’".

"Mi compañere le responde que no es un hombre y que hay una Ley de Identidad de Género y el tipo le pega una piña", añadió.

Y prosiguió: "Para que no le sigan pegando, me interpongo, y en ese momento aparece otro de seguridad y la toma fuertemente del cuello, la aprieta tan fuerte que casi se desmaya por la falta de aire".

"En ese forcejeo también soy agredida. Me empujaron, me pegaron y hasta los patovicas me amenazaron diciéndome ‘ya te vamos a ir a buscar’. Nos decían tortilleras de mierda, lesbianas de mierda", agregó.

Y finalmente, posteó: "La persona de seguridad que la tenía del cuello, no la soltó en ningún momento. Cuando llegamos a la puerta, nos empujaron a la vereda y allí terminamos en el suelo".

