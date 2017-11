Denuncian a un maestro por manosear a alumnas

La denuncia fue radicada en la subcomisaría de esa localidad luego de que las menores les contaran a sus familiares que el maestro de la Escuela 29 Puna Argentina, por el momento identificado con las iniciales VR, las citaba en la pieza que alquilaba para vivir fuera del horario del clase.

Según trascendió, las alumnas relataron que en ese lugar “el maestro tenía cartillas de chicas desnudas y se las mostraba a los chicos y chicas”, en clara alusión a revistas pornográficas. Además, “en su teléfono celular tenía videos de mujeres y hombres que hacía ver a los alumnos de séptimo grado”, recordaron.

También agregaron que el acusado, en reiteradas oportunidades, se presentó a trabajar en evidente estado de ebriedad. Esto último, sin embargo, por el momento no fue certificado por las autoridades del colegio, ya que, de lo contrario, aseguran, hubieran adoptado algún tipo de sanción para el maestro.

En principio, entonces, ese aspecto es tal vez el que queda más en la nebulosa, ya que el docente, todos los días al llegar a su lugar de trabajo, mantenía contacto con sus colegas y, sobre todo, con las autoridades de la escuela.

De todos modos, la otra situación, la más grave, fue informada a los directivos del establecimiento, quienes dieron cuenta a la delegación ministerial Región 1, y una supervisora de nivel inicial arribó a esa localidad. La funcionaria dispuso que el docente dejara de dictar clases, aunque el maestro solicitó licencia hasta fin de año, según informaron los padres al diario El Tribuno, sin que se le aplicara ninguna sanción.

En total, son siete las menores de sexto y séptimo grado que se animaron a denunciar la situación que vendría de larga data. “Nos amenazaba con bajarnos la nota”, dijo una de las alumnas.

La Escuela 29 es la única institución de nivel primario en Cieneguillas. Es por eso que no descartan que haya otras víctimas, que todavía no se animaron a hacer la denuncia. En este sentido, las familias afectadas manifestaron que habría otras menores que vivieron la misma situación en ese institución pero que “sus padres no tuvieron el valor de denunciar para no exponer a sus hijas”.

En tanto, familiares aseguraron que “algunas niñas quedaron muy afectadas, por lo que solicitamos la intervención de la Justicia para que las cosas no queden impunes. Esta situación no es normal”.

El hecho fue caratulado como “investigación penal preparatoria” e interviene la Fiscalía 4, a cargo de Aldo Lozano. Por el momento, el maestro no fue llamado a declarar. Eso, al parecer, ocurrirá en las próximas horas. Por lo pronto, la fiscalía tratará de reunir la mayor cantidad de testimonios posibles sobre este hecho que conmociona a toda la provincia.