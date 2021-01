Denuncian por violación al director de Rápido y Furioso

"Él abusó de mí, haciéndome beber GHB que tenía en una botella", dijo en una entrevista que dio al diario Il Corriere della Sera la intérprete de 45 años en alusión a un anestésico de acción rápida usada en algunos casos de violación . "En ese momento realmente no sabía qué era. Me desperté por la mañana desnuda en su cama", agregó la artista que recoge estos hechos en su autobiografía "Anatomia di un cuore selvaggio" (“Anatomía de un corazón salvaje”).

El hecho ocurrió hace dos décadas en el rodaje de la mencionada película de acción, protagonizada por Vin Diesel. La hija del director Dario Argento dijo que todo fue contra su voluntad. "Yo verdaderamente no lo deseaba, este hombre no me gustaba, no hubo ningún consentimiento por mi parte", admitió la mujer que denunció por violación a Rob Cohen.

Por otro lado, manifestó que en un primer momento se culpó a sí misma de aquellos hechos, algo frecuente en los casos de abusos sexuales en la industria del cine, como viene denunciando por su participación en el movimiento “Me Too”, del que fue una de sus impulsoras tras denunciar en 2017 haber sido o violada por Harvey Weinstein durante un festival de Cannes cuando tenía 21 años.