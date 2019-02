Denunciaron a Daniel Scioli por violencia de género

La presentación del documento fue el 10 de enero, y si la modelo se presenta en la fiscalía y ratifica lo establecido por la denuncia, esta pasaría a tener un carácter formal, ya que los delitos de violencia de género son de instancia privada.

De momento, Berger no realizó más declraciones. En su cuenta de Twitter aún mantiene los lapidarios posteos contra el padre de su hija Francesca que publicó hace poco más de un mes.

Embed Daniel Scioli, dice que va por el brazo.. mientras la gente se muere de hambre, MIENTE ! Vacaciones en COURCEVEL FRANCIA !! Donde esta la plata del país ? !! @muy @eldoce @revistalatecla pic.twitter.com/y9RmczLM53 — Gisela Berger (@gise_berger) 9 de enero de 2019

Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto, pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué”, declaró la modelo en una nota con Exitoína, tras el escándalo que generaron sus tuits.