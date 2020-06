“La sensación que tengo es que quieren callarme, el mensaje es: ‘Juan Acosta, no hables más’”, dijo el denunciado tras ser notificado. “No fui el único que promocionó la marcha; si es por eso, que metan presos a todos los que no respetan la cuarentena en La Matanza cada día”, reclamó en diálogo con radio La Red.

La ciber patrulla está a full, la palabra es canal por donde respira la democracia, en la denuncia dicen que insisto a la rebelión, a la sedición, no escuchaba eso desde la dictadura, q no decaiga viva la republica — Juan Acosta (@AcostashowJuan) June 29, 2020

“A mí me apuntan desde hace rato porque critico al gobierno”, añadió para luego aclarar que él no defiende a Mauricio Macri, sino “la República y la gestión” del ex mandatario de Cambiemos “La vara se puso muy alta, hubo cosas que se hicieron muy bien y nunca se dieron a conocer”, manifestó.

“Yo no les tengo miedo y no me voy a callar porque alguien me dice que me va a meter preso”, desafió el actor. “Violar la cuarentena no está bien, yo digo que le hagamos caso al Presidente, pero hace ruido cuando los que te denuncian hacen lo que quieren”, postuló y agregó: “La vicepresidenta (Cristina Kirchner) violó la cuarentena y se fue a Cuba... No me voy a callar, que metan presos a los delincuentes”.

Tras conocerse la noticia en las redes sociales se armó un fuerte debate entre quienes criticaron al actor y los que defendieron a Juan Acosta. El mensaje "Fuerza Juan" fue unas las tendencias en las últimas horas en Twitter.

Mientras callan a Juan Acosta, a Hebe le dan un micrófono...

Votaron caca.

Fuerza Juan — Anabella (@anabella1004) June 30, 2020

Fuerza Juan ! Fijate que tenes un tsunami de apoyo de gente comun, que no especula, que solo quiere el bien comun. Enfrente tenes una manada de corruptos que quieren usar el poder para callarte y callarnos y seguir con sus negociados. No tenemos miedo! #infectadura #NSB — adriana (@adriana2366) June 30, 2020

Nosotros tan Alejandro Dolina , ustedes tan Juan Acosta.

Fuerza Juan , la vas a necesitar — La Grieta.......❤️ (@GrietaMas) June 30, 2020



https://twitter.com/Elen22492474/status/1277801038205071365 ¿En qué cabeza cabe que te metas con este TIPAZO?

Juan Acosta: “Ser famoso es fácil, el tema es que después de seis meses te reconozcan y que perdures”

Denunciemos a Intratables por no esencial. Nadie en los estudios. Para debates quédense en la casa. Fuerza Juan. Si denuncian a uno denuncien a todos los que rompieron la cuarentena. Un programa de tv de juegos, panelistas no es esencial. — loderaulo (@loderaulo) June 30, 2020