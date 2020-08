En ambos casos se acusa a la titular del Ministerio de Seguridad por incumplimiento de sus deberes como funcionaria pública, abuso de autoridad y poder y encubrimiento.

En ese marco, Suárez Colman solicitó que se realicen pericias en el teléfono celular de la ministra Frederic para establecer si existe “complicidad” con el grupo de encapuchados, y pide la misma acción con teléfonos de otras personas y funcionarios vinculados a la cartera, además de solicitar allanamientos del organismo y vivienda de Frederic en busca de prueba documental.

https://twitter.com/sarubbibenitez/status/1300215740327395329 Presenté denuncia penal contra la Ministro de Seguridad de la Nación Sabina Frederic (@SabinaFrederic) ante la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 8, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, por los delitos de encubrimiento, abuso de poder, y violación de deberes de funcionario. pic.twitter.com/7HOnEUBdgo — Alejandro A. Sarubbi Benítez (@sarubbibenitez) August 30, 2020

"Los hechos de referencia comienzan a desarrollarse con posterioridad a la toma realizada en el mes de noviembre de 2017 por la denominada “comunidad mapuche Laften Winkul Mapu”, la cual no se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, ello conforme surge del informe que se encuentra publicado en la página oficial del organismo1 .

Dicha comunidad es la que en la actualidad continúa protagonizando otros hechos de violencia no sólo contra la propiedad privada de los vecinos que allí residen, sino también contra las instalaciones que clubes, escuelas y campings tienen en la zona", reza la denuncia presentada por Suárez Colman. Y agrega que sobre dicha comunidad "pesan más de 110 denuncias penales desde el año 2017 a la fecha, sin que las autoridades mencionadas hayan tomado cartas en el asunto".

https://twitter.com/SabinaFrederic/status/1300053565860438016 La denuncia realizada por el @MinSeg el día viernes se hizo con el objeto de poner en conocimiento de la justicia información pública sobre posibles grupos organizados que ostentando armas de fuego instigaban la violencia, el uso de armas y amenazas en Villa Mascardi. — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) August 30, 2020

"Ante los hechos de gravedad, que han generado denuncias por parte de vecinos y autoridades nacionales (Administración de Parques Nacionales), no ha existido una solución al conflicto", enfatiza el texto para luego mencionar las usurpaciones, hechos de violencia, graves daños a la propiedad privada o privación de uso de los espacios públicos" realizado por el grupo de encapuchados y "la inacción de los poderes constitucionales de la nación y de la provincia".

https://twitter.com/EleonoraCole/status/1299863130282045440 Sí, leíste bien. No denunciaron a los que tomaron las tierras. Denunciaron a los que se manifestaron en contra de la toma. Solo en Argentina Villa Mascardi: el Ministerio de Seguridad denunció a los manifestantes que protestaron contra la toma de tierras https://t.co/FjO6rDgIPe — Eleonora Cole (@EleonoraCole) August 30, 2020

"En este sentido, durante el día 29 de agosto del corriente año un grupo de vecinos organizó una manifestación pacífica con el objeto de mostrar su descontento ante la inacción de las autoridades. La situación mencionada finalizó con la denuncia penal que realizare la Ministra de Seguridad Sabina Frederic a quienes se manifestaban pacíficamente, hecho que fuere comunicado por la propia cartera de Seguridad", precisa el escrito.

"La inacción permanente existente en la zona de Villa Mascardi ha profundizado enormemente los hechos de inseguridad y el nivel de violencia con el que se desarrollan las acciones de este grupo ilegal, esto se encuentra en conocimiento de la Ministra, que debería haber actuado a los efectos de prevenir que los hechos ilícitos se sigan desarrollando. Como corolario de este relato y en un claro intento de ocultar su permanente incumplimiento, procedió a denunciar penalmente por múltiples hechos a los vecinos que reclamaban por mayor seguridad y presencia del Estado en la zona mencionada", se recalca en la demanda.

https://twitter.com/Weretilneck/status/1300095931791167489 La denuncia de @SabinaFrederic contra los vecinos de Bariloche y Villa Mascardi que ayer se manifestaron pacíficamente, es la validación de una política que significa que en la Argentina de hoy el Estado te reconoce más por violar la Constitución y las leyes que por cumplirlas. pic.twitter.com/9Ltum5fCj5 — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 30, 2020

"Conforme sus obligaciones legales, debe su ministerio velar por la vida, el patrimonio y los derechos de los habitantes de la nación en el marco de sus posibilidades. No se trata de denunciar que una ministra de seguridad debe tener en sus manos adivinar dónde se van a producir delitos o que todo delito que ocurra está es de su responsabilidad, pero es cierto que las 101 denuncias por usurpaciones, daños a la propiedad, amenazas, lesiones, extorsión, que obran en juzgados federales y provinciales demuestran que existe una situación excepcional en la que debió haber intervenido. La denuncia realizada por la Ministra a los ciudadanos por instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita no es más que parte del mecanismo pergeñado por la propia ministra para amedrentar a los vecinos evitando que éstos reclamen por los derechos que le asisten como habitantes del suelo argentino", recalcó Suárez Colman.

"No obstante ello, incurre también conjuntamente con la Titular del INAI, Abog. Magadalena Odarda en el delito de encubrimiento, pues ambas en pleno conocimiento de la situación plantean un esquema de diálogo con una supuesta comunidad originaria se hace mediante la violencia y el amedrentamiento del resto de la comunidad. Cabe destacar que para estar alcanzadas por la normativa de la Ley 23.302 y las normativas dictadas en consecuencia, la comunidad de pueblos indígenas debe encontrarse previo a todo inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Como se sostuvo anteriormente no surge de los registros públicos la inscripción de dicha comunidad, o trámite alguno respectivo, entonces establecer como método de resolución del conflicto el diálogo y la no intervención con un grupo que opera desde la ilegalidad no es más que el encubrimiento por parte de ambas autoridades", agregó.

https://twitter.com/jmrionegro/status/1300092844070367233 Comprensión lectora: capacidad de entender un texto; atributo del que carece @SabinaFrederic, que encuentra instigación a cometer delitos, apología del crimen y asociación ilícita en uno de estos documentos y nada en el otro. pic.twitter.com/oQeNJoFVRO — Juan Martin (@jmrionegro) August 30, 2020

