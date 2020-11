Denunciaron un plan terrorista con explosivos

A su vez, indicaron que el objetivo era el de armar explosivos y atacar a instituciones judías.

"Big bombs will go off in argentina, target in the jewish community", fue el mensaje recibido por el consulado nacional y en el que se advierte que "bombas explotarán en Argentina" y que el "objetivo será la comunidad judía".

A raíz de esto, la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina y del Ministerio de Seguridad pusieron en marcha inmediatamente una investigación para determinar si la amenaza era real. Según el informe de Interpol, la única persona investigada hasta el momento fue identificada como Hassan Zein Aldeen, un hombre de origen libanés de 38 años.

Hace tres días, en Encarnación, la Policía paraguaya secuestró una carga de dinamita en gel. Los portales locales detallaron que la incautación ocurrió el jueves por la madrugada a la altura de la localidad de Coronel Bogado y que los explosivos estaban fraccionados en 12 cartuchos de un kilo y medio cada uno. Se cree que, de explotar, la onda expansiva alcanzaría un radio de 400 a 500 metros.