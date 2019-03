Lejos de ponerle fin a las violaciones, la madre la obligó a colocarse un DIU para evitar quedar embarazada. “Parecíamos una familia normal, pero eran unos psicópatas”, expresó con profundo dolor la víctima, quien debía trabajar en el negocio familiar donde realizaban uniformes y calzados.

En otro tramo de la entrevista, Ana Paula contó detalles del momento en que su madre se enteró de la peor forma que ella era víctima de abuso sexual, pero no hizo nada para detener el calvario. Ella recuerda esa noche con claridad: tenía 13 años, su mamá había salido y su papá aprovechó la situación y se le vino encima. "Él no escuchó que mamá había vuelto y cuando la vio me dio un empujón para que yo me hiciera la dormida. Ella lo vio desnudo y le preguntó qué estaba haciendo. Él le dijo que estaba buscando el short. ‘Ahí lo tenés’, se lo señaló ella". Al otro día la mujer le preguntó a su hija qué había sucedido. "Yo ya le había contado antes y no me había creído, entonces yo tenía miedo y se lo negué".

El infierno de la joven se terminó hace dos años cuando conoció en un transporte urbano a su actual novio, quien la incentivó a denunciar a su familia. “Él fue una ayuda, un pilar, todo. Siempre me decía que tenía que hacer algo porque no podía vivir así. Yo le decía que me iba a ir de la casa cuando cumpliera los 18, pero él creía que no me iba a poder ir. Me insistió para que hiciera la denuncia. Hoy lo pienso y veo que tiene razón, porque si simplemente me iba no hubiese tenido dónde ir y hubiera vuelto a ese infierno. Él me ayudó, me acompañó”.

A los 18 años, la joven denunció a su familia. Los responsables negaron los hechos y aseguraron que la joven había inventado todo por celos. Tanto el padre como el hermano fueron imputados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y podrían ser condenados a 22 años de prisión. Mientras que la madre, acusada por complicidad y corrupción de menores, podría recibir una pena de 12 años. “Quiero estar tranquila, quiero que se haga justicia porque me cansé de sufrir, de vivir cosas que realmente no tendría que haber vivido. Porque no tuve una infancia y mi adolescencia prácticamente ya también se está por ir y me pregunto qué es lo que disfruté de mi vida, de mi pasado y nada", finalizó.

