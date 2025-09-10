100 segundos de conferencia y una triste disculpa: el dolor de Batista por no acceder al Mundial con Venezuela

El entrenador de Venezuela Fernando Batista expresó su dolor tras no clasificar al próximo mundial y evitó las preguntas de la prensa. Qué dijo.

En Venezuela se terminó la ilusión . Unas nuevas Eliminatorias Sudamericanas vuelven a dejarlo sin la posibilidad de clasificar a la Copa del Mundo a pesar de haber hecho un torneo bueno generando ilusión en los venezolanos que añoraban conseguir el pase al certamen. Hasta el propio entrenador Fernando Batista recibió un duro golpe anímico luego de no lograr el objetivo con la vinotinto.

Abatido, conmovido por lo sucedido y con la ilusión rota en sus manos, el entrenador se sentó en conferencia de prensa luego de la abultada derrota por 6-3 ante Colombia en condición de local y a sabiendas de que Bolivia logró superar 1-0 a Brasil en la altura, una combinación de resultados que lo dejaron afuera del certamen ecuménico del próximo año. Tanto es así que ante la prensa que esperó en la sala de conferencia para realizarle preguntas, el entrenador solo atinó a lanzar unas palabras que expresaron su dolor.

"Simplemente, decirles que es un momento muy duro, muy difícil . Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño. No pudo ser. La verdad que en este momento es difícil el análisis. En los días venideros tomaremos un análisis, más tranquilos", comenzó diciendo el Bocha Batista ante los medios presentes que muchos transmitían su voz en vivo.

"Pedirle disculpas al pueblo venezolano, teníamos un sueño junto a estos jugadores. Momento muy duro. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Buenas noches a todos".



Esta debió ser la última rueda de prensa de Fernando Batista en la #Vinotinto pic.twitter.com/j8BoI60Asa — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) September 10, 2025

Luego profundizó con sus sensaciones: "Quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano, teníamos un sueño junto a estos jugadores de clasificar al Repechaje. Reitero: momento muy difícil, muy duro en lo personal y lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentaron hasta la última fecha", dijo y agregó con una decisión sorpresiva: "Estoy acá por respeto a ustedes, que siempre han tratado bien y hemos tenido buena relación. Solamente quería decirles eso. Pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, no lo pudimos lograr. Buenas noches a todos".

Luego de su breve discurso que abarcó aproximadamente 100 segundos, Batista se paró y decidió irse del lugar sin responder cuestionamientos. Esta actitud generó cuestionamientos por parte de la prensa que deseaba tener un análisis concreto de lo sucedido.