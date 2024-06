20 años de Messi en la Selección: el video de su partido debut

"José Pekerman me llamó por teléfono y me dijo: “Me imagino que el próximo partido lo vas a poner de titular”, contó Hugo Tocalli en diálogo con Diario Olé sobre una particular situación que se dio cuando era entrenador de la Selección argentina Sub 20 hace 20 años. Es que un joven futbolista de tan solo 17 años deslumbró al fútbol internacional cuando saltó al campo de juego para hacer su debut con la Selección albiceleste en un amistoso.