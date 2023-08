A horas de un nuevo partido de Lionel Messi, Gerardo Martino tomó una inesperada decisión

Hace pocos días se confirmó que los futbolistas argentinos Facundo Farías y Tomás Avilés son nuevos jugadores del Inter de Miami. Y aunque se esperaba que ninguno de los dos juegue en el corto plazo, el Tata Martino sorprendió a todos al incluir al ex jugador de Colón de Santa Fe en la convocatoria para el partido que el equipo de Lionel Messi jugará en la noche de hoy.

En conferencia de prensa Martino explicó esta decisión inesperada: "La idea era que Facundo no viaje, pero Edison Azcona tuvo un problema en el tobillo en el entrenamiento de ayer (por el domingo) y necesitábamos poner un jugador de ataque. Facu llegó un día antes que Tomás (Avilés) y entrenó bien. No tenía ninguna intención de llevarlo porque era apresurado, pero acá hubo más una necesidad". Mientras tanto, Tomás Avilés, defensor llegado desde Racing, continuará su preparación en el equipo.

Facundo Farías, proveniente de Colón de Santa Fe, expresó su sorpresa por esta oportunidad y manifestó: "No me lo esperaba, pero tampoco dudé en venir acá. Es una liga que hoy está siendo muy competitiva y va a mejorar muchísimo si siguen viniendo grandes jugadores. Me sedujo la idea de jugar con Messi".

En cuanto al cruce contra Philadelphia, Martino anticipó: "Hace muchos años que Jim Curtin está en Philadelphia. El equipo tiene sus ideas, ha sido finalista de la liga el año pasado. Tenía controlado el partido para ser campeón, pero lo terminó perdiendo. La localía no deja de ser fuerte, pero nosotros también tenemos nuestras aspiraciones de poder llegar a la final". En cuanto al análisis del partido, Martino agregó: "No creo que cambie el equipo, de todas maneras mañana lo confirmo. Espero un partido un poco más cerrado. Veremos si nuestro juego es mejor que la presión de ellos".

Mientras tanto, Lionel Messi continúa preparándose para el partido decisivo del martes. La idea de Martino es mantener la formación que demostró un gran rendimiento en el último encuentro, con el objetivo de asegurarse un boleto en la Champions League de Concacaf. El elenco de Inter Miami, con figuras destacadas como Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, busca avanzar hacia la gran final y clasificar a la Concachampions.