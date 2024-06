A qué se dedica la infartante esposa de Nicolás Tagliafico

caro-calvagni-tagliafico (1).jpg La esposa de Nicolás Tagliafico estuvo presente en la Copa del Mundo.

"Pasaban los días y no me hablaba. Hasta que me empezaron a llegar likes a fotos viejas, o sea que él también me estaba mirando. Pasó una semana y seguía sin hablarme, dije ‘lo voy a hacer yo, no tengo nada que perder’. Así que una noche, tipo 2 de la mañana, le mandé un ‘hola, ¿cómo estás?’. En el momento no me contestó", recordó.

Nicolás Tagliafico le contestó al día siguiente y a partir de allí no dejaron de hablar nunca. Él se asentó en Banfield y ella vivía en zona sur, así que su encuentro en persona no tardó en llegar. Luego, él pasó a Independiente y pudieron profundizar la relación.

Por entonces, él aún jugaba en Banfield y ella vivía en zona sur, así que el encuentro presencial no tardó en llegar. "Otra cosa súper interesante, es que me invitó a almorzar y para mí sumó mil puntos. Ya pasamos 10 años juntos y felices", agregó.

La nueva vida de Carolina Calvagni

Carolina Calvagni estudiaba arquitectura cuando conoció al defensor de la Selección Argentina. Su paso por Banfield e Independiente le permitieron a ella seguir con sus estudios y su plan de vida, pero todo cambió cuando el Ajax de Países Bajos se contactó para adquirir la ficha del argentino.

Esto significó un punto de inflexión en la pareja, que debió tomar una dura decisión para su futuro. Ella abandonó sus estudios y decidió dejar todo atrás para mudarse junto a él a Ámsterdam y acompañarlo a cumplir su sueño.

Boat day.jpg En sus redes sociales, Carolina Calvagni se muestra explosiva. Foto: Instagram @carocalvagni.

"Hubo un día en donde caí que tenía que dejar todo. Tenía que dejar la facultad, tenía que dejar mi club, mis amigas, mi casa... todo", declaró en una entrevista con Jésica Cirio sobre las difíciles decisiones que deben atravesar las parejas de los futbolistas.

"Lo más duro es tener lejos a la familia y a los amigos. Obviamente que tienen la posibilidad de poder venir, de poder estar, hoy con el celular, las videollamadas. No es lo mismo, pero creo que uno se va acostumbrando. Así que creo que la parte más dura fue el desarraigo, el tener que dejar todo, pero obviamente que lo hice por mi amor", añadió.

taglia5.jpg El nuevo emprendimiento de la esposa de Tagliafico.

No obstante, Calvagni decidió dedicarse a la vida saludable y compartir videos y rutinas de ejercicios en sus redes sociales, donde ya es toda una influencer: tiene más de 800.000 seguidores en Instagram, donde su descripción reza "Healthy life" (vida saludable), "Wanderlust" (pasión por los viajes) y "Fitness".

Además, hace poco abrió un emprendimiento de ropa deportiva para realizar ejercicios. Se llama "Calvagni" y lo lanzó oficialmente en 2023. Se puede comprar de forma online y cambiar el precio de los productos en dólares o euros.

"La fusión del diseño con el tecnicismo se convirtió en sinónimo de enfoque inventivo y evolutivo. Esto se refleja en productos aptos para acompañar cada movimiento enfrentando los desafíos diarios con seguridad y confort. Somos una comunidad de personas que se apoyan mutuamente y celebran nuestro compromiso compartido con el movimiento en búsqueda de todo", detalla en su descripción.

Copa América 2024: la compañía de la esposa de Nicolás Tagliafico

La pareja no sólo se afianzó con la mudanza a Países Bajos, sino que también lo hizo a través de los viajes del defensor con la Selección Argentina. Lo acompañó en el Mundial de Rusia 2018 y Copa América 2019, no pudo hacerlo en la Copa América 2021 por las consecuencias de la pandemia y sí estuvo en Qatar 2022.

De hecho, una vez logrado el objetivo de la Copa del Mundo el defensor le propuso casamiento en las Islas Maldivas. La boda fue el 27 de diciembre de 2022, apenas nueve días después de la consagración en Qatar 2022, en una ceremonia realizada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Ahora, se espera que Calvagni esté presente en la Copa América 2024 junto al defensor.