Las exigentes rutinas fit de Caro Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico que daba clases con Jésica Cirio

Es que Caro Calvagni y el defensor del Lyon francés dieron el sí en 2021, pero por los compromisos del jugador no pudieron hacer el gran festejo, que se hizo el 27 de diciembre del 2022. La luna de miel recién llegó en julio: viajaron a Indonesia, a un lugar paradisíaco.

La joven influencer mostró imágenes del viaje en sus redes , donde es muy activa (tiene casi 900 mil seguidores), y acostumbra a compartir sus rutinas de entrenamiento y su dieta, ya que lleva un exigente estilo de vida fit y come de manera saludable

Tonifica el cuerpo con su amiga Jésica Cirio

“(Me dicen) Tenés mucha suerte de tener ese cuerpo. Lo que se ve en las redes solo es el resultado, pero detrás de eso hay mucha disciplina, mucho entrenamiento, buena alimentación y mucha constancia. Todo comenzó por un cambio físico pero se terminó convirtiendo en mi estilo de vida”, escribió en sus redes.

Caro Calvagni y Jésica Cirio.jpg Caro Calvagni y Jésica Cirio mostrando su rutina de entrenamiento.

Caro Calvagni siempre llevó una vida ligada al entrenamiento, y fue entonces que se hizo amiga de Jésica Cirio, con quien daba clases aeróbicas, algo que suelen hacer cada vez que la joven visita la Argentina.

En el último viaje, cuando Nicolás Tagliafico jugó con la Selección Argentina, Caro Calvagni y Jésica Cirio hicieron un video con distintas rutinas para realizar en dupla. “Vas a trabajar tu core y tus piernas como nunca”, resaltaron las influencers.

Rutina exigente y dieta estricta

La exigente rutina que hicieron consiste en ejercicios de piernas y abdominales. “Les aseguró que es más difícil de lo que se ve”, anticiparon. Bisagra en pareja, elevaciones de piernas, sentadilla con lanzamiento de pelota, plancha con movilidad de pelota fueron los elegidos por la joven y Jésica Cirio. Hay que hacer cinco veces esta rutina con un minuto de descanso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesica Cirio (@jesicacirio)

Calvagni, que tiene pasado como jugadora de hockey antes de viajar a Europa para vivir con Nicolás Tagliafico(jugaba en Holanda), no solo sigue una rutina estricta de ejercicios, para ella también resulta cave la dieta diaria que cumple para tener un cuerpo saludable.

Ante la consulta de una de sus seguidoras en Instagram sobre su desayuno, Caro Calvagni contó que su primera comida de cada día son tres claras de huevo, una cucharada sopera de harina de avena y una manzana verde.

Los secretos de sus comidas

“Les dejo 3 comidas que SIEMPRE hago. Obvio que son ejemplos, no miren cantidades, cada persona es distinta! En mis desayunos siempre me hago un panqueque de 3 claras con 1 cucharada de avena (el sabor es neutro) y le sumo una fruta cortada, por lo general manzana verde o frutillas y un café”, compartió en su Instagram.

Caro Calvagni.jpeg

“Almuerzo después de entrenar siempre alguna proteína, con batatas al horno y ensalada (mix de verdes con cherrys) Entre medio siempre alguna fruta. Merienda: mi pan integral con palta y huevos revueltos. Y cena siempre varío. A veces me hago alguna proteína con ensalada o wraps de verduras y carne o simplemente salimos a cenar y como lo que quiera”, contó Caro Calvagni.

“Mis tips clave serian: comida real! Evitando los procesados. Tener una relación sana con la comida es un punto SUPER importante. A mí me costó un poco pero con el tiempo aprendí a tener un balance, a no sentirme culpable de comer tal o cual cosa, a disfrutar de la comida, me pone tan feliz comer”, compartió con sus seguidores.

La historia de amor de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Hace casi 10 años que Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni están en pareja. Se conocieron en 2014 por mensajes en Facebook. Él jugaba en Banfield, antes de pasar a Independiente, mientras que ella cursaba sus estudios de arquitectura. Uno vivía en Rafael Calzada y el otro en Monte Grande, por lo que decidieron verse y el flechazo fue instantáneo.

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni.jpg

Cuando el defensor de la Selección Argentina fue vendido al Ajax de Holanda a principios de 2018, ella lo acompañó, dejó todo lo que hacía y a sus seres queridos y decidió apostar por ese amor. Desde entonces están juntos, ahora en Francia, ya que Tagliafico fue traspasado al Lyon el año pasado.

Embed

En 2021, tras siete años de noviazgo, pasaron por el civil en una ceremonia íntima a la que acudieron solo familiares y amigos cercanos. A tan solo días de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar, el 27 de diciembre de 2022, la pareja volvió a pasar por altar pero ahora para festejar a pleno: vestido blanco, ramo de flores, esmoquin y fiesta multitudinaria.